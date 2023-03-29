Hatay'da 'konteyner' hırsızlığına 3 gözaltı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:08

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:08

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 26 Mart'ta İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na ait olan iki adet konteynerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

'YANLIŞ ANLAŞILMA' DEDİLER

Ekipler, yapılan kapsamlı araştırma sonucunda şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, yanlış anlaşılma olduğunu, konteynerlerin kendilerine başkası tarafından verildiğini, çalmadıklarını belirtti.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest kaldı.