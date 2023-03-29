Hatay'da 'konteyner' hırsızlığına 3 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sağlık Bakanlığı'na ait iki konteyneri çaldığı iddia edilen R.K., A.Y. ile Y.B.Ç., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 26 Mart'ta İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na ait olan iki adet konteynerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
'YANLIŞ ANLAŞILMA' DEDİLER
Ekipler, yapılan kapsamlı araştırma sonucunda şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, yanlış anlaşılma olduğunu, konteynerlerin kendilerine başkası tarafından verildiğini, çalmadıklarını belirtti.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest kaldı.
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