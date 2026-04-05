Seçim tarihi belli oldu: Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP'ye mi geçecek?

Bursa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.
Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."
MECLİS'TE ÇOĞUNLUK KİMDE?
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde sandalye dağılımı ise dikkat çekiyor. 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var.
Bu tablo, olası bir seçimde belediye yönetiminin yeniden AKP’ye geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:
- AKP: 50
- CHP: 41
- MHP: 8
- İYİ Parti: 3
- BBP: 1
- Yeniden Refah Partisi: 1
- Türkiye İttifakı Partisi: 1
- Bağımsız: 1