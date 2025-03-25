Seçim yarın... Dikkat çeken kulis: İBB'nin vekil başkanı kim olacak?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası, İBB'de başkan vekili için yarın seçim yapılacak. İBB Meclisi'nde çoğunlukta olan CHP grubu, o koltuk için Nuri Arslan üzerinde uzlaştı.

Seçim yarın... Dikkat çeken kulis: İBB'nin vekil başkanı kim olacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:55

Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklanması sonrasında, İBB Başkanlığı için yarın saat 13.00'te seçim yapılması kararı alınmıştı.

Nuri Arslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mevcut durumda 314 üye var. Bu üyelerin 185'i CHP'den, 120'si AKP'den, 7'si MHP'den, 2'si de BBP'den.

Meclis'teki sandalye dağılımı nedeniyle, yarınki seçimde CHP'nin göstereceği aday İBB'nin Başkan vekili olacak.

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, İmamoğlu'nun el yazısıyla vekalet verdiği ve İBB Başkan Vekili görevine getirilen Nuri Aslan, yarın yapılacak Belediye Meclisi seçiminde de CHP grubunun İBB Başkan vekili adayı olacağı belirtildi.

Halktv.com.tr'nin aldığı bilgiye göre, CHP'nin önereceği isim de, gözaltına alındığında kendi el yazısıyla verdiği vekaletle İmamoğlu tarafından görevlendirilen Nuri Arslan olacak.


Etiketler: #ibb #Nuri Aslan

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