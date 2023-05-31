Seçimi kana bulayacaklardı, ayrıntılar ortaya çıktı: IŞİD'li terörist tanınmamak için saç ektirip, protez göz taktırmış
Konya’da seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD üyelerinin, tutuklanan sözde lideri A.H.’nin tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen A.H.’nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.
6 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN
Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı.
A.H. ile Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de IŞİD adına infazlar yaptığı belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.
Örgütün sözde lideri A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurtdışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
TANINMAMAK İÇİN...
Sözde lider A.H.’nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- İBB İmar Müdürü darbedildi!
- Eğlence masasında kız çocuğunu oynattılar!
- Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına ilk yanıt
- Kahramanmaraş'ta deprem!