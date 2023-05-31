2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Seçimi kana bulayacaklardı, ayrıntılar ortaya çıktı: IŞİD'li terörist tanınmamak için saç ektirip, protez göz taktırmış

Konya’da seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD üyelerinin, tutuklanan sözde lideri A.H.’nin tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:58
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen A.H.’nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.

6 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı.

A.H. ile Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de IŞİD adına infazlar yaptığı belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.

Örgütün sözde lideri A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurtdışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

TANINMAMAK İÇİN...

Sözde lider A.H.’nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi. 


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