Seçimi kazanan muhalif oda grubunun üyesine sürgün: AKP’lilere karşı seçim kazanmanın bedeli

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi, 14-15 Şubat’ta seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. Antalya merkezli olmak üzere Isparta ve Burdur’u da kapsayan bin 555 üyeyi bünyesinde bulunduran şubenin yönetimi değişti. Türkiye genelinde hakimiyet kuran iktidara yakın “Birliğe Çağrı” grubu, şube seçimlerini kaybetti. Muhalif grup olan “Millet İçin Ormancılık” grubu, 2014’te kaybetmesinin ardından 12 yıldır kazanamadığı seçimlerden galip gelmeyi başardı. Buna karşın zaferin sevinci uzun sürmedi. AKP’li isimlere karşı seçim kazanmanın bedeli, belediye başkanlarında olduğu kadar meslek odalarında da kendini gösterdi.

‘SANA HADDİNİ BİLDİRECEĞİM’

Seçimi kazanan muhalif grubun koordinatörlüğünü yapan M.A.B’nin, seçim zaferinin ardından “sürgüne gönderildiği” iddia edildi. İddiaya göre, M.A.B, tartışmalı geçen genel kurul sırasında daha önce AKP’den belediye başkan adayı ve milletvekili adayı olarak seçimlere girdiği bilinen TMMOB Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz ile sözlü tartışma yaşadı. M.A.B, Türkyılmaz’ın “Sana haddini bildireceğim” sözleriyle karşı karşıya kaldı.

M.A.B, genel kurulun hemen ardından 18 Şubat’ta, görevini sürdürmekte olduğu Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nden Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne görevlendirildi. Görevlendirmenin tartışmanın hemen ardından yapılması dikkat çekti. 6 ay süreyle geçici görevlendirmesi yapılan M.A.B, daha önce 10 yıl başka bir şehirde görev yapmıştı. Bu kapsamda rotasyon yönetmeliğine göre kendisinin tayini yapılamıyor. Ancak görevlendirmeyle bulunduğu yerden başka bir müdürlüğe gönderilebiliyor.