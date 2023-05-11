Seçimlere 3 gün kala Kılıçdaroğlu’na yeni manipülasyon iddiası: ‘Cuma günü yayılacağı konuşuluyor’

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:16

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:39

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçime 10 gün kala pis işler olacak” diyerek gündeme getirdiği sosyal medya manipülasyonları gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş konu hakkındaki bir iddiayı TELE1’de dile getirdi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu hakkında 12 Mayıs Cuma günü bir sahte videonun dolaşıma sokulacağının konuşulduğunu söyledi.

CHP’nin de karşı önlemler aldığını ifade eden Yarkadaş, bu tür videoların yayılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Yarkadaş şunları söyledi:

“Muhtemelen sayın Genel Başkan ile ilgili de Cuma günü bir sahte videonun yayılacağı konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de buna karşı çeşitli önlemler alıyor. Özellikle bir daha çağrı yapıyorum burada. TELE1’de izlemediğiniz hiçbir videoya inanmayın. Çünkü bir anda sosyal medyada yayılıyor. Whatsapp zaten kontrol edilemez bir hale geldi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililere de buradan bir çağrı yapalım: Hiçbir görüntü şu gerçek mi bu gerçek mi diye ne olur birbirinize yollamayın. İyi niyetle soruyorsunuz ama yayılıyor.”