Seçmen, İBB’ye terörle iltisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor
İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası nedeniyle İBB hakkında özel teftiş başlatmıştı. Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, seçmenlerin İBB'ye terör iltisaklı kişilerin alındığı iddiasına inanmadığını paylaştı.
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör iddiasıyla başlatılan özel teftişe seçmenlerin inanmadığını paylaştı.
Özer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 62'si İBB'ye terörle itisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor.
Seçmenlerin %62’si İBB’ye terörle iltisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor. İnananlar sadece %24. pic.twitter.com/t3Y8EXGY5y— Ozer Sencar (@ozersencar1) January 24, 2022
İnananların oranı ise sadece yüzde 24.
AKP'li seçmenlerin yüzde 54,3'ü inanıyorum derken yüzde 26,7'si ise hayır inanmıyorum dedi.
CHP'li seçmenlerin yüzde 90'ı terörle iltisaklı kişilerin İBB'ye alınmadığına inanırken MHP'li seçmenlerin yüzde 53.3'ü inanıyorum dedi.
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