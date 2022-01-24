Seçmen, İBB’ye terörle iltisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor

İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası nedeniyle İBB hakkında özel teftiş başlatmıştı. Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, seçmenlerin İBB'ye terör iltisaklı kişilerin alındığı iddiasına inanmadığını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:26
Seçmen, İBB’ye terörle iltisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor
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Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör iddiasıyla başlatılan özel teftişe seçmenlerin inanmadığını paylaştı. 

Özer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 62'si İBB'ye terörle itisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor. 

İnananların oranı ise sadece yüzde 24. 

AKP'li seçmenlerin yüzde 54,3'ü inanıyorum derken yüzde 26,7'si ise hayır inanmıyorum dedi. 

CHP'li seçmenlerin yüzde 90'ı terörle iltisaklı kişilerin İBB'ye alınmadığına inanırken MHP'li seçmenlerin yüzde 53.3'ü inanıyorum dedi.


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