‘Seçmen iktidara ders verecek’

Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 04:00

Molu, “Sokakta, parklarda, pazarlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın kollarımız organizasyonlarına devam ediyor. Gençlik kollarımız da sıkı çalışıyor” dedi.

Molu, “Bu seçimde Kayserili seçmenimizin sağduyusuna güveniyor, sahada aldığımız izlenimler iktidara iyi bir ders vereceğine inanıyorum. Seçimde son viraja girdiğimiz bu günlerde CHP olarak Kayseri’de büyük çıkış yakalayacağımıza ve oylarımızı ciddi oranda artıracağımıza inanıyorum. Halkımızın bize gösterdiği ilgi, sokağın sesi bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.