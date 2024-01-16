Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:23

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:34

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takviminin belli olmasının ardından seçmen listeleri 4 Ocak itibariyla askıya çıkarıldı. Peki, Seçmen kütüğü değiştirme tarihi ne zaman? Seçmen kütüğü nasıl değiştirilir? Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Seçmen listesi itirazı son gün ne zaman?

SEÇMEN KÜTÜĞÜ NEDİR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a göre seçmen olma niteliğine sahip olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile kimlik ve adres bilgilerinden oluşturulan kütüğe “Seçmen Kütüğü” denilir.

SEÇMEN LİSTESİ İTİRAZI SON GÜN NE ZAMAN?

Seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirilecek. Seçmen listelerine itirazlar da o tarihe kadar yapılabilecek. 27 Ocak’ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 7 Şubat’ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat’ta tamamlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ise 29 Şubat’ta başlayacak 24 Mart’ta tamamlanacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubatta başlanacak. 24 Martta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

E DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME

Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.