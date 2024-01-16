Dikkat çeken yerel seçim kulisi: ‘DEM Parti, CHP’yi 5 büyükşehirde destekleyebilir’
Yerel seçime aylar kalmışken, kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak DEM Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ni 5 büyükşehirde destekleyebileceği ileri sürüldü.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ederken, seçime yönelik kulis bilgilerinin de açıklanması sürüyor.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yazısında DEM Parti ve CHP’ye yönelik bir kulis bilgisi paylaştı.
Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
“DEM Parti, CHP’yi 5 büyükşehirde destekleyebilir
Geçen hafta DEM Parti, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu beş büyükşehirde CHP’nin adaylarını destekleyebilir.
Gerekçe olarak ‘Beş büyük şehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığı’ gösteriliyor.
Ancak DEM Parti, Bursa hariç diğer büyükşehirlerde bazı ilçe lerde kendileri karşısında aday çıkarılmamasını istiyor.
Örneğin, İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar. DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile de görüşme trafiği yürütüyor.”
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