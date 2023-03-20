Seçmen listesi askıya çıktı mı? Seçmen listesine nasıl itiraz edilir?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:18

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:18

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak olan yurttaşlar seçmen listelerini merakla bekliyor. 18 Mart'ta seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

SEÇMEN LİSTESİ ASKIYA ÇIKTI MI?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, 20 Mart saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

SEÇMEN LİSTESİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Geçtiğimiz yıllarda listede ismi bulunmayanların bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine gidip oturdukları haneyle ilgili su, elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor.

Seçmen listesi isim sorgulama işlemi secmen.ysk.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. YSK’dan yapılan açıklamada “ Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde;

seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.” ifadeleri kullanıldı.

SEÇMEN KAYDI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını 17 Mart’a kadar yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SEÇMEN KAĞIDINA NEREDEN BAKILIR?

Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum? sorusu seçim dönemlerinde cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.