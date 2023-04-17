Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:45

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:45

14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken, kaç yurttaşın oy kullanacağı merak konusu oldu. Seçimle ilgili, ''Seçmen sayısı açıklandı mı? 14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanacak?'' soruları sıklıkla aratılan konular arasına girdi. İşte ayrıntılar...

SEÇMEN SAYISI AÇIKLANDI MI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayısını açıkladı.

14 MAYIS'TA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yener'in yaptığı açıklamaya göre 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak.