Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:12

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:12

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ne zaman yatacağı ihtiyaç sahipleri tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED yardımı ödemelerinin kasım ayında ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, SED yardımı yattı mı? Kasım ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ne zaman? Kimler SED yardımı alabilir?

SED NEDİR?

SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak verilen bir sosyal yardım programıdır.

SED yardımı, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve çocuklarının gelişimine destek olmayı amaçlar.

SED yardımı için başvurular genellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri veya ilgili İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılır. Başvuruların kabul edilmesi ve yardımın verilip verilmeyeceği, ailenin gelir durumu ve sosyal koşullarına göre değerlendirilir.

KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor.

SED yardımı henüz yatmadı ancak ödemeler genellikle ay ortasında yatırılıyor.

SED YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

SED yardımı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet üzerindne TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SED YARDIMI ALABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.