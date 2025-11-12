Sedat Peker’den ‘Furkan Bölükbaşı’ paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP'li trol Furkan Bölükbaşı’nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Furkan Bölükbaşı için "Öyle bir milli nefreti haline geldi ki, tarihte ilk kez sağcısı ve solcusu aynı anda zafer kutluyor" ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcısının paylaşımını Sedat Peker de kendi hikayesinde paylaştı.

AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan tutuklanmıştı.