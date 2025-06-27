Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı…

Yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun zaman sonra görüntü geldi. Peker'e ailesi doğum günü partisi düzenledi.
Eşi ve çocuklarıyla partiye katılan Sedat Peker'in neşeli olduğu görüldü.
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Yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun zaman sonra görüntü geldi. Peker'e ailesi doğum günü partisi düzenledi.
Eşi ve çocuklarıyla partiye katılan Sedat Peker'in neşeli olduğu görüldü.