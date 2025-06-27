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Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı…

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı…

27.06.2025 00:41:00
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Haber Merkezi
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Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı…

Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan Sedat Peker'e doğum günü partisi düzenlendi.

Yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun zaman sonra görüntü geldi. Peker'e ailesi doğum günü partisi düzenledi. 

Eşi ve çocuklarıyla partiye katılan Sedat Peker'in neşeli olduğu görüldü.


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