Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Sedat Peker'in avukatı ve suç örgütü davasında yargılanan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti. Ölüm haberini Sedat Peker sosyal medya hesabından duyurdu.

Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:46

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, avukatlığını üstlenen Ayhan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Ergenekon davalarında Sedat Peker’in avukatlığını yapan ve halen Peker davasında yargılanan avukat Ayhan Sağıroğlu, mahkemede yaptığı bir savunmada, “Sedat Peker’in dostu olduğum için yargılanmak benim için onurdur” ifadeleri ile akıllara kazınmıştı.

Sağıroğlu, 2020 senesinde 3 kurşunla bacağından vurularak bir silahlı saldırıya da uğramıştı.


Etiketler: #SEDAT peker #hayatını kaybetti #avukat

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