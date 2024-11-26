Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:46

Güncelleme: 26.11.2024 - 00:48

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, avukatlığını üstlenen Ayhan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ergenekon davalarında Sedat Peker’in avukatlığını yapan ve halen Peker davasında yargılanan avukat Ayhan Sağıroğlu, mahkemede yaptığı bir savunmada, “Sedat Peker’in dostu olduğum için yargılanmak benim için onurdur” ifadeleri ile akıllara kazınmıştı.

Sağıroğlu, 2020 senesinde 3 kurşunla bacağından vurularak bir silahlı saldırıya da uğramıştı.