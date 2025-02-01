Sedat Peker Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu oldu

Yayınlanma: 01.02.2025 - 22:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 22:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Peker paylaşımında Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu olduğunu açıkladı.

Peker ayrıca ailesi ile bir fotoğraf da paylaştı: