Sedat Peker Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra paylaşım geldi. Peker, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu olduğunu duyurdu.

Sedat Peker Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 22:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Peker paylaşımında Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu olduğunu açıkladı.

Peker ayrıca ailesi ile bir fotoğraf da paylaştı:


Etiketler: #SEDAT peker #mezun #üniversite mezunu

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