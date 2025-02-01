Sedat Peker Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu oldu
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra paylaşım geldi. Peker, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu olduğunu duyurdu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Peker paylaşımında Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Üniversite mezunu olduğunu açıkladı.
Peker ayrıca ailesi ile bir fotoğraf da paylaştı:
Etiketler: #SEDAT peker #mezun #üniversite mezunu
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