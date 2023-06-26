Sedat Peker'den yeni fotoğraf!
"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından ailesiyle olan bir fotoğraf paylaştı. Sedat Peker, aylar sonra ilk defa görüntülendi.
Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sedat Peker'in doğum gününü kutladı.
Özge Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" yorumunu yazdı.
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