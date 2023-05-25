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Sedat Peker'in Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım yapıldı!

"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden haftalar sonra peş peşe paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:26
Sedat Peker'in Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım yapıldı!
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Peker önce, hayatını kaybeden caz sanatçısı İlham Gencer'e sağlık dileyen bir paylaşımda bulundu. Ardından da o paylaşımı silerek taziye paylaşımı yaptı.

Peker, hayatını kaybeden eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile ilgili de paylaşımda bulundu.

Sedat Peker son olarak da, Saçan'ın kendisini de gözaltına aldığına yönelik bir paylaşımı, Twitter hesabından paylaştı.


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