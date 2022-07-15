Sedat Peker cephesinden Doğu Perinçek'e yanıt: 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur, “Peker’e belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösterdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
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