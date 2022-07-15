Sedat Peker cephesinden Doğu Perinçek'e yanıt: 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur, “Peker’e belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 13:58

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

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