Sedat Peker'i suçlamıştı... 'Döner Kardeşler' için tahliye kararı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:22

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:23

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir yurttaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti.

"LİDER SEDAT PEKER" DEMİŞTİ

Suç örgütü lideri Emirhan Döner, duruşmada iki sene önce yaptığı savunmasında Sedat Peker'in kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Döner, "Sedat Peker'in avukatı beni ziyaret edip ailemle tehdit ettiği için bugüne kadar konuşamadım. Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Yardımcıları da Ufuk Yapıcı ve Cenk Özden'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verirken kardeşi Turhan Döner hakkında ise 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Kararın ardından dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gitti burada cezalar onandı. Ancak yapılan itirazla üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti.

TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay Ceza Dairesi verilen cezaların bir kısmını bozdu bir kısmını ise onadı. Kararın bir kısmının bozulmasının ardından da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi döner kardeşlerin başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yattıkları süreyi göz önüne alarak 2 gün önce tahliyelerine karar verdi.

Yargıtay kararı sonrası Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeniden yargılama yapacak.