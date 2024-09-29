Sedat Peker'in parti kuracağı iddiası yalanlandı: 'Devletin resmi kurumları da bilgilendirilmiştir'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:21

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de 'dijital tecrit' altında tutulan suç örgütü lideri Sedat Peker'in aktif siyasete gireceği iddiaları üzerine avukatı bir açıklama yaptı.

Peker'in avukatı Ersan Barkın, son günlerde sosyal medyada dile getirilen ve Sedat Peker'in yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ersan Barkın, 'Halkın Sesi Partisi' adlı oluşumla da müvekkilinin bir ilgisi olmadığını belirtti.

"DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARINI DA BİLGİLENDİRDİK"

Ersan Barkın'ın sosyal medya platformu X'teki hesabın üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan "Halkın Sesi Partisi" isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir.”