Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın canlı yayında açıkladı: 'Söz verdiği içerikten öte açıklamalar yapma kararlılığında'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:34

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 08:00

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, TELE1'de soruları yanıtladı.

Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programında Barkın, Peker’in beklenen ifşalarını yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Barkın, "Seçime kadar bu koşulların kaldırılması noktasında iktidara alternatif olan bu blokun uluslararası karşılığı bulunması halinde bu tecrittin kaldırılması durumunda Peker, söz verdiği açıklamaları söz verdiği içerikten çok daha öte açıklamalar yapma kararlılığındadır" dedi.

PEKER "MESAJ" VERDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker ise yine Twitter'dan 'mesaj' verdi. Peker'in TELE1'in duyurusunu retweet yapıp sildi.

Peker’in beklenen ifşalarını yapıp yapmayacağıyla ilgili Barkın şunları söyledi:

"Sedat Peker defteri kapattı mı? Peker’in ortaya koyduğu bir akit vardı. Peker, bu sözleşmeyi, ‘Kendi ailemin geleceği yola çıktım, çıkmış olduğum yolda ortaya koyduğum ifşalar ülkenin geleceği için çok değerli olacak sahip çıkın. Dolayısıyla defterin sahibi, Peker değil Türk toplumu. Peker için defter ne kadar açıksa yarın da açık olacağı açıktır. Sedat Peker’in karşı karşıya kaldığı durum yalnızca kendini ilgilendirseydi iktidarla anlaştığı iddiası gerçek olurdu. Ailesini alt üst eden bir durumda Peker’in ya da namus sahibi olan bir yurttaşın bunu kabul etmesi mümkün değildir. İktidarla anlaşan birinin ramazan kolisine el konulması mümkün mü?"

"BU DURUM ORTADAN KALKMAZSA..."

“Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu değerlendirmeyi bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz.”

Peker’in Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği iddiasını kesin bir dille reddeden Barkın, “Önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği beklenti olması mümkün değil. Ülkenin bugünkü seçimin varlık yokluk seçimi olduğunu en çok inandığımı, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimi Peker’e ilettim” dedi.

“ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE GİTMESİNİN OLANAĞI YOK”

Peker’in başka bir ülkeye gidip video çekme ihtimali hakkında da Barkın şunları söyledi:

“Peker hakkında iki kırmızı bülten kararı var. Peker’in ifşaatlara başladığından beri pasaportu yok. Peker’in üçüncü bir ülkeye gitmesinin olanağı yok. Başka bir ülkeye gidip video çekemez. Bugünkü koşullar açıklama yapmasına izin vermiyor. Muhalefet bloku neden adım atmadı?”

Gökmen Karadağ, Ersan Barkın’a Sedat Peker’in kendisine suikast yapılacağı yönündeki iddialar hakkında bilgisi olduğuna yönelik haberleri sordu. Ersan Barkın, Sedat Peker’in iddiaların merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişinin Sedat Peker’e mesaj attığını söyledi.

Barkın, “Suikast iddiasının merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişiyle gözaltı öncesinde mesajlaşıyor sayın Peker. Yani, ‘Kimin sana ne taahhüt ettiğini bilmiyorum ama gittiğin yol doğru yol değil, bundan vazgeçmelisin’ biçiminde. Bundan haberdar öncesinde. Ondan sonra gözaltı işlemi gerçekleşiyor. Ama şükür ki bugünkü fiili ve hukuki durumu en azından can güvenliği noktasında kaygılanmamızı gerektirir bir durum yaratmıyor” ifadelerini kullandı.