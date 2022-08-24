Sedat Peker’in Beykoz’daki mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerini deşifre eden suç örgütü lideri Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, “Milli Parklar ve Bahçeler”e devredildi.

İddiaya göre Peker, Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve “tek mal varlığım” dediği konut için 2018’de çıkarılan “İmar Barışı”na başvurdu ve faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı.

"25 YIL VERGİ ÖDEDİ"

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Peker’in avukatı, iddiaları doğruladı.

Sedat Peker'in avukatı, şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker’e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. ‘Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz’ diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız.”