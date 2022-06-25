Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Orhan Adıbelli kimdir, nasıl öldürüldü?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:02

Orhan Adıbelli 4 Ağustos 2020'de 49 yaşında iş yerinin bahçesinde öldürüldü. Aslen Yozgatlı olan Orhan Adıbelli uzun yıllar Hollanda'da yaşadı. 2013 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. Orhan Adıbelli eşi ve çocuğu ile birlikte Kayseri'ye yerleşti. Kayseri Çimento A.Ş'nin sahibi olan Adıbelli uyuşturucu ticareti suçundan bir süre hapis yattı.

ORHAN ADIBELLİ'NİN ÖLÜMÜ

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, 4 Ağustos 2020'de, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’taki iş yeri bahçesinde tabanca ile öldürüldü .İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nce ekipleriİş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep’te yakalanmıştı. Emrah Yıldırım ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti.

Cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım’ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Tutuklu sanıklardan Esat Kılıç ise tahliye edildi.

Olayla ilgili olarak aranan ancak bulunamayan şüpheli Vedat Kılıç’ın Gaziantep’te bulunduğu bilgisi üzerine, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 7 Mart’ta çalışma başlattı. Şüphelinin kardeşine ait kimliği kullandığını belirleyen polis Kılıç’ı, akşam saatlerinde Münifpaşa Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Vedat Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ORHAN ADIBELLİ DAVASI

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşması 6 Ocak 2022'de görüldü. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Sadık Onur Mert, “16 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Benim olayla uzaktan ya da yakından hiçbir alakam yok. Vallahi de hak yerini bulsun istiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Ben başka bir şey istemiyorum” dedi.

Orhan Adıbelli’nin katil zanlısı Emrah Yıldırım ise mahkemeye yeni bir dilekçe sunduğunu belirterek okunmasını istedi. Sanık Yıldırım, “Telefonumda bir uygulama var. Orada atış talimi yaptığım videolar var. Onun tespit edilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme başkanının “Bu zamana kadar neden söylemedin?” diye sorması üzerine sanık Yıldırım, “Psikolojim yerinde değil. Şimdi söylemek istedim” cevabını verdi.

Diğer sanıklar önceki ifadelerini tekrar edip olayla hiçbir alakaları olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

SADIK ONUR MERT'E TAHLİYE

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanıklardan Sadık Onur Mert ile Müslüm Polat’ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma savcısı ara mütalaasında, tutuklu 3 sanığın mevcut durumlarının devamını istedi.

ORHAN ADIBELLİ DAVASINDA SON DURUM

Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin son dava 21 Haziran'da görüldü. Duruşma savcısı ara mütalaasında, tutuklu 3 sanığın mevcut durumlarının devamını istedi. Emrah Yıldırım, sanıklardan Doğan Kılıç'ın suçu olmadığını, cinayeti azmettirenlerin Vedat Kılıç ve Sadık Onur Mert olduğunu öne sürdü.

Sanık Doğan Kılıç 22 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, olayda kimseye yardım etmediğini öne sürüp tahliyesini talep etti.

Sanık Vedat Kılıç ise mağdur olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz 4 sanık da önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Emrah Yıldırım, Doğan Kılıç, ve Vedat Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

SEDAT PEKER'İN ORHAN ADIBELLİ CİNAYETİNE YÖNELİK İDDİALARI

Kayseri'de öldürülen Orhan Adıbelli'nin azmettiricisinin Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın ortağı olduğu ileri süren Peker, paylaşımlarında şu sözlere yer verdi:

"Orhan Adıbelli’nin ölüm emrini Murat Boyracı verdi. Murat Boyracı Tolga Ağar’ın ortağıydı ve gazeteci Seher Yaşayacak bu ortaklığın resmî belgesini yayınladı.

Ahmet Nazari, Avrupa’da aranırken yasa dışı şekilde Türk vatandaşlığına geçirildi. İran vatandaşlığını ve Türk vatandaşlığı kimliklerini yayınladım. Orhan Adıbelli’nin oğlu da babasının oğluysa her şeyi anlatır.

Nazari Avrupa’da aranırken İstanbul Çavuşbaşı’ndaki plazasında rahatça suç işlemeye devam ediyordu. Gazeteci Seher Yaşayacak bu evrakları da yayınladı. Bir de silah ruhsatı almaları için İzmir valiliğiyle görüştüler. Valilik 'bu işte sorun yaşarız' diye çekindi. Bu kez Ahmed Nazari’ye Eskişehir’den silah taşıma ruhsatı çıkartıldı. Bu konuda da hizmet edenlere de 100 bin dolar da hediye verildi.

Murat Boyracı’nın ve Tolga Ağar’ın ortağı olan firari Ahmed Nazari çakarlı arabalarla gezerken, bir de ehliyet almak istedi. Murat Boyracı onun yerine ehliyet sınavına girsin diye Diyarbakırlı bir tanıdığını yolladı. Ancak çok basit bir sebepten iş patlayınca, Küçükçekmece Adliyesinde hem Ahmed Nazari'ye hem de yerine sınava giren arkadaşa dava açıldı."