Sedat Peker'den Ağar ailesine yönelik cinayet iddiası!

25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:02

Sedat Peker kendisine getirilen dijital yasak sonrası paylaşımlarına, danışmanı Emre Olur ve Deli Çavuş isimli Twitter hesaplardan devam ediyor.

Peker, Mübariz Mansimov'un açıklamalarına eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanıt vermesinin ardından paylaşımlarına tekrar başladı.

Kayseri'de öldürülen Orhan Adıbelli'nin azmettiricisinin Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın ortağı olduğu ileri süren Peker, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Orhan Adıbelli’nin ölüm emrini Murat Boyracı verdi. Murat Boyracı Tolga Ağar’ın ortağıydı ve gazeteci Seher Yaşayacak bu ortaklığın resmî belgesini yayınladı.

Ahmet Nazari, Avrupa’da aranırken yasa dışı şekilde Türk vatandaşlığına geçirildi. İran vatandaşlığını ve Türk vatandaşlığı kimliklerini yayınladım. Orhan Adıbelli’nin oğlu da babasının oğluysa her şeyi anlatır.

Nazari Avrupa’da aranırken İstanbul Çavuşbaşı’ndaki plazasında rahatça suç işlemeye devam ediyordu. Gazeteci Seher Yaşayacak bu evrakları da yayınladı. Bir de silah ruhsatı almaları için İzmir valiliğiyle görüştüler. Valilik 'bu işte sorun yaşarız' diye çekindi. Bu kez Ahmed Nazari’ye Eskişehir’den silah taşıma ruhsatı çıkartıldı. Bu konuda da hizmet edenlere de 100 bin dolar da hediye verildi.