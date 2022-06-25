Sedat Peker'den Ağar ailesine yönelik cinayet iddiası!
Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'un açıklamalarına yanıt vermesinin ardından, danışmanı Emre Olur aracılığıyla sosyal medya paylaşımlarına başladı. Peker, bu kez de Orhan Adıbelli'nin öldürülmesinin arkasında Ağar ailesinin olduğunu ve yakalama kararı olan Ahmet Nazari'ye Türk vatandaşlığı verildiğini iddia etti.
Sedat Peker kendisine getirilen dijital yasak sonrası paylaşımlarına, danışmanı Emre Olur ve Deli Çavuş isimli Twitter hesaplardan devam ediyor.
Peker, Mübariz Mansimov'un açıklamalarına eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanıt vermesinin ardından paylaşımlarına tekrar başladı.
Kayseri'de öldürülen Orhan Adıbelli'nin azmettiricisinin Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın ortağı olduğu ileri süren Peker, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
- "Orhan Adıbelli’nin ölüm emrini Murat Boyracı verdi. Murat Boyracı Tolga Ağar’ın ortağıydı ve gazeteci Seher Yaşayacak bu ortaklığın resmî belgesini yayınladı.
- Ahmet Nazari, Avrupa’da aranırken yasa dışı şekilde Türk vatandaşlığına geçirildi. İran vatandaşlığını ve Türk vatandaşlığı kimliklerini yayınladım. Orhan Adıbelli’nin oğlu da babasının oğluysa her şeyi anlatır.
- Nazari Avrupa’da aranırken İstanbul Çavuşbaşı’ndaki plazasında rahatça suç işlemeye devam ediyordu. Gazeteci Seher Yaşayacak bu evrakları da yayınladı. Bir de silah ruhsatı almaları için İzmir valiliğiyle görüştüler. Valilik 'bu işte sorun yaşarız' diye çekindi. Bu kez Ahmed Nazari’ye Eskişehir’den silah taşıma ruhsatı çıkartıldı. Bu konuda da hizmet edenlere de 100 bin dolar da hediye verildi.
- Murat Boyracı’nın ve Tolga Ağar’ın ortağı olan firari Ahmed Nazari çakarlı arabalarla gezerken, bir de ehliyet almak istedi. Murat Boyracı onun yerine ehliyet sınavına girsin diye Diyarbakırlı bir tanıdığını yolladı. Ancak çok basit bir sebepten iş patlayınca, Küçükçekmece Adliyesinde hem Ahmed Nazari'ye hem de yerine sınava giren arkadaşa dava açıldı."
İlgili Haberler
- Sedat Peker cephesinden Mehmet Ağar'a: 'Bu işi düzelt yoksa SADAT’cılardan kötü duruma düşersin'
- İddia: Sedat Peker'in tüm videoları hazır, seçimlere de girebilir
- İlki olay yaratmıştı; Sessiz İstila 2'de 'Sedat Peker' ayrıntısı
- Sedat Peker, Mehmet Ağar'ı işaret etmişti: 4.9 tonluk kokain operasyonu
-
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!