Sedef Güler Cinayeti: Adli tıp raporundaki DNA’lara rağmen araştırma yapılmadı

İstanbul Büyükçekmece’de geçen yıl haziran ayında Sedef Güler, Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G.’nin evine iş görüşmesi için çağrıldı. İddiaya göre 24 yaşındaki Güler, burada H.Y.G ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Güler ve Yavuz Güngör, Fırat Baykara tarafından Beylikdüzü’nde kiralanan eve geçti. O günden itibaren ailesi Güler’den haber alamadı.

7 Haziran 2024’te Sedef’in cansız bedeni halıya sarılmış, ayağına ağırlık bağlanmış şekilde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde bulundu. Güler’in ölümüne ilişkin davanın duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Sanık Yavuz Güngör ve Fırat Baykara “kadına ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme”, Yiğit Hüseyin Ayvalık ise “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanıyor.

Duruşma öncesi konuşan Güler ailesinin avukatı Türkan Kara, “Sedef iş görüşmesi için ilk gittiği evden tek başına çıkıyor ve kamera kayıtları açık. Faili hemen peşinden çıkıyor ve silah zoru ile birlikte tehditle ikinci eve götürülüyor. Sedef Güler iş vaadiyle tuzağa düşürülmüş ve hayattan koparılmıştır” dedi.

“Sedef’in bedeni üzerinde adli tıp raporuna göre eşleşmeyen bir kadın ve erkek DNA’sının olduğuna ve bunların kimler olduğu noktasında mahkemenin hiçbir araştırmasının bulunmadığına” işaret eden avukat Kara, ayrıca olay günü evde üç kadının daha olduğunu ve tanık olarak çağrılmalarına karşın gelmediklerini de kaydetti.