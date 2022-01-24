Sedef Kabaş'ın avukatından yeni açıklama: Son durumu nasıl?

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:30

Cumhurbaşkanı ReceTayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gece yarısı gözaltına alınan ve geçen gün tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz açıklamalarda bulundu.

Sedef Kabaş'ı ziyaret ettiğini söyleyen Poyraz, müvekkilinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Twitter'dan açıklama yapan Poyraz, Kabaş'ın son durumu ile ilgili "Morali çok yüksek, korkmuyor. Çünkü, haklı" dedi.

Müvekkilem @SedefKabas 'ı ziyaret ettim.

Morali çok yüksek, korkmuyor.

Çünkü, haklı. — Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 23, 2022

NE OLMUŞTU?

Sedef Kabaş, TELE1'deki televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kabaş, savunmasında, “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kast etmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” demişti.