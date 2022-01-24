Sedef Kabaş'ın avukatından yeni açıklama: Son durumu nasıl?
Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkilinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Poyraz, "Morali çok yüksek, korkmuyor. Çünkü, haklı" dedi.
Cumhurbaşkanı ReceTayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gece yarısı gözaltına alınan ve geçen gün tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz açıklamalarda bulundu.
Sedef Kabaş'ı ziyaret ettiğini söyleyen Poyraz, müvekkilinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Twitter'dan açıklama yapan Poyraz, Kabaş'ın son durumu ile ilgili "Morali çok yüksek, korkmuyor. Çünkü, haklı" dedi.
Müvekkilem @SedefKabas 'ı ziyaret ettim.— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 23, 2022
Morali çok yüksek, korkmuyor.
Çünkü, haklı.
NE OLMUŞTU?
Sedef Kabaş, TELE1'deki televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kabaş, savunmasında, “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kast etmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” demişti.
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