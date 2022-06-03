Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Silifke ve Erdemli ilçelerinde internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üyelik vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 şüpheliyi tespit etti. Eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
ALTIN VE PARALARA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aradamada yasa dışı bahisten elde edilen 37 bin 360 TL, 50 Euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi.
Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el koyuldu.
Video Haberler
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu