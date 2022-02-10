Seferihisar 3'üncü Uluslararası Resim Çalıştayı başladı
İzmir'de Seferihisar Belediyesi ve Abderalılar Sanat Derneği işbirliği ile Sanatçı Sinan Yasdıman küratörlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.
Seferihisar'da Uluslararası Resim Çalıştayı başladı. Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi’nde düzenlenen çalıştay süresince sanatçılar; Emine Dikici, Menekşe Ünsal, Erdoğan Paksoy, Enes Sağdıç, Ümeyr Soysal, Mücahit Aydoğdu, ve Evrim Ataseven çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecek.
Türkiye’nin her yerinden gelen yeni mezun ve yüksek lisans öğrencisi olan sanatçıların hazırladığı eserler 12 Şubat'ta İBB Çağan Irmak Salonu’nda düzenlenecek kapanış kokteylinde sergilenecek.
Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalıştaya ilişkin “Türkiye’nin her yerinden gelen kıymetli genç sanatçılarımızı Seferihisarlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Uluslararası alanda düzenlediğimiz etkinliklerimizi arttırarak Seferihisar’ı evrensel bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, sanatla iç içe geçireceğimiz bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyorum” dedi.
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