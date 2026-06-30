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Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde, hangi partide?

Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde, hangi partide?

30.06.2026 10:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde, hangi partide?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Peki, Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde, hangi partide?
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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Peki, Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde, hangi partide?

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ KİMDE, HANGİ PARTİDE?

Seferihisar Belediyesi CHP'de. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı İsmail Yetişkin oyların yüzde 44,1'ini alarak belediye başkanı seçildi. İşte Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı.

CHP: 18 meclis üyesi

AKP: 4 meclis üyesi

Memleket Partisi: 2 meclis üyesi 

Zafer Partisi: 1 meclis üyesi

İlgili Konular: #Seferihisar #İsmail Yetişkin #İzmir Seferihisar

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