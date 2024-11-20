Seferihisar'da ihbara giden polislere silahlı saldırı: 2'si ağır, 3 polis yaralandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Seferihisar'da ihbara giden polislere silahlı saldırı: 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 21:34

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedekiler tarafından saldırıyı yapan şahsın işyerine saldırıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği söz konusu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır.

3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.

Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler: #Seferihisar #polis #saldırı

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