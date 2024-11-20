Suriye devlet ajansı duyurdu... İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 18:05

Güncelleme: 20.11.2024 - 18:30

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Suriye'nin askeri kaynaklarında SANA'ya yapılan açıklamada "Bugün öğleden sonra saat 13.30 sıralarında düşman İsrail , El Tenf bölgesi yönünden Suriye çölündeki Tedmur (Palmira) kentindeki bazı binaları hedef alan bir hava saldırganlığı düzenledi. 36 kişinin şehit düşmesine, 50’den fazla kişinin yaralanmasına ve hedeflenen binalarda ve çevrede ciddi maddi hasara yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

2016'DA IŞİD'İN ELİNDEN KURTARILMIŞTI

IŞİD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Palmyra kentinin önemli bölümlerini havaya uçurmuş ve görüntülerini yayınlamıştı.

2016 yılında Suriye Ordusu, IŞİD güçlerini bölgeden püskürterek Palmyra kenti ve çevresini kontrol altına almıştı.