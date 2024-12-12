Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği kuruldu

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:17

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:17

Daha önce alanında çeşitli faaliyetler yürüten Şefika Gaspıralı Kadın İnisiyatifi, Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği ismiyle yeniden teşkilatlanarak demokratik kitlle örgütü olarak kurulduğunu ilan etti. Resmi evraklarını 20 Ağustos'ta tamamlayan kuruluş, faaliyetlerini bundan böyle “Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği” adıyla sürdürecek.

Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği Türk dünyası kadınlarının sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişiminde öncü bir güç olmayı amaçlıyor. Farklı kültürlerden ve milletlerden kadınları bir araya getirerek Kırım Tatar mirasının yanı sıra kadın haklarının ve toplumsal eşitliğin korunarak yaygınlaştırılması için ortak çalışma platformu oluşturmayı hedefliyor. Kökeni ne olursa olsun her kadının potansiyelini ortaya çıkararak adil ve eşit bir toplum inşa etme sürecine katkıda bulunma fırsatına sahip olduğu bir dünya hayal ediyor.

BİRLİĞİN MİSYONU

Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği’nin misyonu kadınları bilgi, kaynak ve kendini gerçekleştirme fırsatlarıyla destekleyerek gelişimine katkıda bulunmaktır. Birlik aynı zamanda Kırım Tatar kültürü ve tarihi hakkında farkındalığı artırmayı, kadın haklarını korumayı, diyalog ve iş birliği için platformlar oluşturmayı, toplumun eşitlik, hoşgörü ve karşılıklı anlayış temelinde gelişmesine katkıda bulunacak kültürel değişimi teşvik etmeyi hedefliyor.

İLK KADIN PARLAMENTO BAŞKAN VEKİLİ

Dernek, Türk Kadın Aydınlanmasının önemli liderlerinden biri olan Şefika Gaspıralı’nın hayatı, çalışmaları ve faaliyetlerini örnek alarak Türk ve dünya kadınlarına Şefika Gaspıralı’nın bıraktığı miras ışığında sosyal, kültürel ve sosyo-ekonomik alanlar başta olmak üzere insan hayatının her alanında destek olmak, kadınları aydınlatıcı, temsil kabiliyetlerini arttırıcı faaliyetler yürütmek, kadınlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak amacı ile kurulmuştur.

Şefika Gaspıralı, 1917 yılında Türk ve İslam dünyasında kadınların seçme ve seçilme hakkını kullandığı ilk genel seçimlerde Kırım Demokratik Halk Cumhuriyeti Kurultayı (Parlamentosu) seçimlerinde aday olan ve Kurultaya seçilen ilk 5 Türk kadınından biridir. Ayrıca, dünya tarihinde Parlamento Başkan Vekilliği görevine seçilen ilk kadın olma onuru da Şefika Gaspıralı’ya aittir.