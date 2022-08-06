Şehidin paylaşımı yürekleri yaktı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu bildirdi. Şehit Ergin’in, 2013 yılında sosyal medyada yazdığı, “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” sözü yürekleri yaktı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Ergin'in müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ergin’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.
Kaymakam Kaan Peker’den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu.
"ANNEMİN ÇIĞLIĞIYLA TÜM ŞEHİR UYANACAK"
Şehit Ergin’in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı, “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin’in feryatları yürekleri dağladı. Şehit Uzman Çavuş Reşat Ergin’in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.
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