Şehidin paylaşımı yürekleri yaktı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:14

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'in müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ergin’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Kaymakam Kaan Peker’den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEMİN ÇIĞLIĞIYLA TÜM ŞEHİR UYANACAK"

Şehit Ergin’in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı, “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin’in feryatları yürekleri dağladı. Şehit Uzman Çavuş Reşat Ergin’in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.