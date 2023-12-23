Şehidin son videosu yürek burktu! 'Şehit olursam bunu paylaşın'

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın şehadet haberi Malatya’daki aileye ulaştı. Taşkın’ın şehit olmadan önce sosyal medya hesabından “Şehit olursam bunu paylaşın” diye paylaşım yaptığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:10
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Irak’ın kuzeyindeki üsse PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 6  askerden biri olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın  acı haberi Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke’de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK’da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl’ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya’nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

KAHREDEN VİDEO

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “Şehit olursam bu videoyu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.


Şehit Emre Taşkın

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