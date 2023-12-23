6 askerimiz şehit olmuştu... Kimlikleri açıklandı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 08:53

Güncelleme: 23.12.2023 - 08:53

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin kimliği açıklandı.

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgileri aktardı:

"Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."