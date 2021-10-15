Şehir hastanelerine arsa tahsis ve ruhsat verilmeden inşaatına başlandığı ortaya çıktı

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Belgesi geldi. Önce temel atıyorsunuz, sonra ihale yapıyorsunuz” tepkisiyle gündeme getirdiği hukuksuz ihalenin Isparta Şehir Hastanesi’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı. 13 şehir hastanesinde daha benzer usulsüzlükler yapıldığı Sayıştay raporuna yansıdı. Rapora göre; Elazığ, Manisa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İzmir, İkitelli, Yozgat, Mersin, Adana, Kayseri, Ankara Bilkent ve Etlik şehir hastaneleri için arsa tahsisi ile ruhsat süreçleri tamamlanmadan yapım işine başlandı. Ankara Etlik’te inşaatı henüz tamamlanmayan şehir hastanesinde yapım işleri, yer tesliminden üç yıl önce gerçekleşti. Şu an kullanımda olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin inşaatına da, yer tesliminden üç yıl önce başlandığı belirlendi.

SÜRE UZATIMI DA YETMEMİŞ

Raporda erken başlanan inşaatların yarattığı olumsuzluklar da anlatıldı. Konya Şehir Hastanesi’nin yer tesliminden 616 gün önce inşasına başlandığı aktarılan raporda, “Bu sürenin yaklaşık 11 ayında proje ve imalat sürecinde hiçbir ilerleme bulunmadığı aylık müşavir raporlarından anlaşılmıştır” denildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin yer tesliminden önce başlamasına karşın inşaata ek süre verildiği belirtilen raporda, “Görevli şirkete yer teslimi yapılmadan 965 gün önce firmanın işe başlatıldığı, başlangıçta geçirilen bu verimsiz sürenin ek protokol vasıtasıyla süre uzatımı olarak verildiği görülmüş ancak bu süre uzatımı da yeterli olmamıştır” ifadeleri yer aldı. Raporda; Elazığ, Manisa, Konya, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir şehir hastanelerinin de erken başlanmasına karşın bitirilemediği ve bu hastanelere süre uzatımı verdildiği aktarıldı. Bu süre uzatmalarının da “uzatılan süreye isabet eden sözleşme bedeli kadar fiyat farkı ödenmesine” neden olduğu kaydedildi.

Şirketlerden tazminat alınması gerektiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: “Söz konusu süre uzatımları sebebiyle ödenen fiyat farklarının nedenlerinin araştırılması, kusurluların tespit edilmesi, görevli şirket kusurundan kaynaklı yatırım dönemi süresinin gecikmesi sebebiyle firmalara fiyat farkı ve benzeri ek ödeme yükümlülüğüne girilmiş olması halinde bu hususun ‘Şirket’in Tazminat Yükümlülüğü’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”