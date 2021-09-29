Sayıştay, şehir hastanelerine yapılan usulsüz ödemeleri ortaya koydu
Sayıştay Başkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu’nda, şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Şantiye halinde olan hastaneler için “bahçe ve bakım” ödemeleri yapıldığı görüldü.
Sayıştay Başkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı 2020 yılı denetim raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hayalim” dediği şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Tespitlerden bazıları şöyle:
- Şehir hastaneleri sözleşmeleri kapsamında şirketlere taahhüt edilen garanti miktar ve tutarları muhasebeleştirilmedi.
- Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinin ilk kullanım bedeli hesabı yapılırken “ödeme başlangıç günü” hatalı olarak belirlendi ve bazı şirketlere fazladan ödeme yapıldı. Raporda fazladan ödemenin geri alınması gerektiği uyarısı yapıldı.
- KÖİ modeli ile işletilen 13 şehir hastanesinde, inşa eden şirketler, yer teslimi yapılmadan inşaata başladı.
- KÖİ modelli şehir hastanelerinde imalatından vazgeçilen, şirket tarafından yapılmayan veya eksik yapılan ekipmanlar ve yerler toplam yatırım tutarından düşülmedi.
- Şehir hastanelerinin elektrik giderinden yüzde 25-30 tasarruf sağlayacağı belirtilen trijenerasyon tesisi, hastanelerin faaliyete geçtiği tarihlerde teslim edilmedi. Sayıştay, tesisin geciken teslimatı nedeniyle fazla ödenen elektrik bedellerine ilişkin tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti. Sayıştay ayrıca, teslim edilmeyen tesisler için, “bakım-onarım bedeli” ödendiğini tespit etti.
- Bazı şehir hastanelerinin yer aldığı yerleşkelerin şantiye olarak kullanılan alanlarına “bahçe bakım hizmetleri” ödemesi, ve ağaç olmayan yerlere “ağaçlandırma” ödemesi yapıldı.
- Bazılarında izin, ruhsat, lisanslar alınmadı.
KAPATILAN HASTANEDEN EKİPMAN GETİRİLDİ
- Şehir hastanelerini yapan firmalar tarafından tedarik edilen tıbbi ekipmanların sağlık hizmeti sunmada yetersiz kalması nedeniyle kapatılan hastanelerden tıbbi ekipman getirildi.
- Bazı şehir hastanelerinde, şirketlerin sunduğu teknik ekipmanların uygun koşulları taşımamasına karşın kabul edildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde teknik şartnameye uygun olmayan 14 tıbbi ekipman kabul edildi.
- Bazı şehir hastanelerinde, uygulama projelerinde ticari alan olarak gösterilmeyen alanlarda görevli şirket tarafından ticari faaliyet yapıldığı tespit edildi.
- Konya Şehir Hastanesi Projesi’ne ait bakanlık tarafından onaylanmış mimari uygulama projesi bulunmamasına karşın ilk aşamasının kabulü yapılarak hasta kabulüne başlandı.
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