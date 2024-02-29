Kıyı Emniyeti'nden açıklama... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü açıldı!

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönünde yeniden açıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 07:59
Kıyı Emniyeti'nden açıklama... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü açıldı!
Abone Ol google-news

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30 itibarıyla kuzey-güney, saat 05.43 itibarıyla da güney-kuzey yönünde durdurulan gemi trafiği, saat 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmuştu.


Boğaz haberleri deniz haberleri İstanbul haberleri Sis haberleri gemi trafiği haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli: Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli: Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi!
THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi

THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Aziz Yıldırım başkanlığa aday olmayı düşünüyor

Aziz Yıldırım başkanlığa aday olmayı düşünüyor
Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'

Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'
Prenses Kate kayıplara karıştı!

Prenses Kate kayıplara karıştı!
Fransa 3 bin avro maaşla tarım işçisi arıyor

Fransa 3 bin avro maaşla tarım işçisi arıyor
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak biliniyor: 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak biliniyor: 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor
Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?