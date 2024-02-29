Kıyı Emniyeti'nden açıklama... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü açıldı!
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönünde yeniden açıldığı aktarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30 itibarıyla kuzey-güney, saat 05.43 itibarıyla da güney-kuzey yönünde durdurulan gemi trafiği, saat 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmuştu.
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