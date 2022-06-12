Türkiye’de 2 milyon çocuk işçi var, 571’i son 9 yılda iş kazasında can verdi

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle hazırladığı raporunda, artan çocuk işçiliğine dikkat çekti. CHP’li Yüceer’in hazırladığı raporda şu tespitler yer aldı:

571 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkemizdeki 23 milyon çocuktan 2 milyonu çalışma yaşamının içinde. TÜİK bu rakamın 720 bin civarında olduğunu söylüyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2013’te 59 çocuk, 2014’te 54 çocuk, 2015’te 63 çocuk, 2016’da 56 çocuk, 2017’de 60 çocuk, 2018’de 67 çocuk, 2019’da 67 çocuk, 2020’de 68 çocuk 2021’de 62, 2022’nin ilk beş ayında 15 çocuk; toplam en az 571 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.

ÇOĞU TARIMDA

Türkiye’de çocuk işçilerin yüzde 30.8’i tarım, yüzde 23.7’si sanayi, yüzde 45.5’i ise hizmet sektöründe çalıştırılıyor. Çocuk işçiler, çocuk işçiliğinin en acımasız biçimleri arasında olan sokakta çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışma, aile işleri dışında, ücret karşılığında gezici ve geçici tarım işlerinde çalıştırılıyor. Tarım, Türkiye’de ücretli ya da ücretsiz aile işçisi çocuk işçiliğin en yoğun olduğu iş kolu. Çocuk iş cinayetleri de tarım alanında yoğunlaşıyor. Tarım işçisi çocukların yüzde 64’ü 5-14 yaş arasında.

GÖÇMEN İŞÇİ ÇOCUKLAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor. 10-18 yaş aralığındaki Suriyeli çocuk sayısı 660 bin. Türkiye’de Suriyeli çocuk işçi sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu rakamların çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Mülteci çocuk işçiler kayıt dışı sektörlerde çok daha kötü koşullarda çalışıyor ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Okullaşamayan mülteci çocuklar, erken yaşta evliliğe ve çocuk işçiliğe zorlanıyor. Hiçbir çocuk, eğitim hakkından maruz bırakılmamalı.