Şehir plancıları deprem bölgesinde konutların yüzde 10'unun yapıldığını belirtti: Kentsel planlama hiçe sayılıyor

Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 03:00

850 bin bağımsız yapı kullanılamaz hale gelirken, resmi makamlarca yalnızca 75 bin konutun bir yılın sonunda depremzedelere teslim edileceğinin açıklanmasının eleştirildiği raporda, “Geçen bir yılın ardından kentlerimizde sadece kullanılamaz hale gelen bağımsız birimlerin yaklaşık yüzde 10’u oranında konut inşa edilebildi” dendi.

Raporda, “Bütünleşik riskler gözetilmeden yer seçimleri yapıldığı için yangın, sel gibi farklı doğa olaylarına karşı kırılgan alanlarda ya da sadece zemini sağlam yerlere kentleşme süreçleri ve bağlantıları düşünülmeden binalar yapılmaya başlandı. Plan hazırlama, askı ve itiraz süreçlerini devre dışı bırakarak planlamayı bir zaman kaybı olarak gören bu aceleci yaklaşım, vaat ettiği hedeflere ulaşamadı” dendi.

Cumhuriyet’e özel açıklama yapan ŞPO Genel Başkanı Dr. Gencay Serter, şunları kaydetti:

“Süreç, siyasete endeksli yürütülerek heba edilmiştir. Biz, bölgesel ve kentsel planlama seferberliğinin ilan edilmesini beklerken iktidar planlama meslek alanını ve plancıları tamamen devre dışı bıraktı. Kentlerin geleceği şu anda planlar olmadan şekillendirilmeye çalışılıyor. Kapsamlı bir planlama hamlesinin acilen ele alınması ve süreci yönetecek ayrı bir birimin kurulmasını talep ediyoruz.”