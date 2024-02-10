Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'deprem' uyarısı... Bir kente dikkat çekti: 'Kırıklardan kaçacak yer yok'

Deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Burdur iline dikkat çekti. Ercan, "Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur" diyerek uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:14
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'deprem' uyarısı... Bir kente dikkat çekti: 'Kırıklardan kaçacak yer yok'
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarına devam ediyor.

Ercan, bu kez Burdur iline dikkat çekti. Deprem uzmanı, Burdur'da kırıklardan kaçacak yer olmadığını belirtti.

Ercan, "Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.

"HER DEPREMDE GÖL BİRAZ DAHA ÇÖKMEKTE"

Prof. Dr. Ercan'ın Burdur için sosyal medya hesabından yaptığı uyarılar şöyle:

"Kırık, sağlam yerdeki sağlam yapıyı keser, öteler, ancak yıkmaz. Yıkan, odaktan çıkan P, S, R sarsıntılarının yapıyla rezonansıdır. Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir.

Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi, Yukarı Pazar, deprem güvenlidir. Büyük bir kesimi de gevşek dere birimleri üzerine oturmaktadır. Yüksek yapıya asla izin verilmemeli. Dar gelirlilerin oturduğu eski mahalleler ivedi kentsel dönüşüme sokulmalı, kent büyütülmemelidir.

Burdur, basamaklı, düşüntü kırıklarıyla güneye doğru genişlemektedir. Her depremde göl biraz daha çökmektedir. Burdur gölünü besleyen derelere büvet yapılması, gölü kurutmaktadır. Yağış yeterli değildir. Doğal yaşam korunsun. Göl kuruyor.

Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır. Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir."


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