Şehir Plancıları Odası’ndan Çiğli'ye 2 ödül

19 Kasım 2021 Cuma, 12:37

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından, 2003 yılından bu yana kent planlaması alanının duayen ismi Prof. Dr. Raci Bademli anısına düzenlenen Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’nın bu seneki kazananları arasında iki projesiyle Çiğli Belediyesi de yer aldı.

Çiğli Belediyesi’nin 'Mekânsal Strateji Planı' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı' projeleri Özendirme Ödülü’ne değer görüldü.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: POTANSİYELİMİZİ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ

Proje ile Çiğli'nin var olan potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Kimlik değerlerinin ve koruma ilkelerinin oluşturulması, mahalle yerleşimlerini odağına alan izlenebilir, katılımcı, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma sürecinin tasarlanması için çalışıyoruz. Ayrıca insan ve doğa kaynaklı afet risklerinin gözetilmesi, iklim değişikliği ile mücadele, çevre kirliliği sorunlarının azaltılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı biçimde iyileştirilmesi, kamusal hizmet sunumunun etkinliğinin artırılması, denetimin etkinleştirilmesi ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi hususlarına da önem veriyoruz” dedi.

“KADINLAR GÜÇLÜ VE ETKİLİ OLMALI”

Kadın Dostu Kent vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve mekânsal anlamda kadınların güçlendirilmesi için yerel yönetimlerin üzerine önemli görevler düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, biz de bu bilinçle hizmet ve projeler üretiyoruz. İzmir Ticaret Odası ile birlikte geliştirdiğimiz projenin aldığı bu ödül bizleri çok mutlu etti. Gösterdikleri dayanışma ve iş birliğinden ötürü İzmir Ticaret Odası yetkililerine teşekkür ediyorum. Kadınların, hayatın her alanında daha güçlü, özgür ve etkin olması adına destek olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.