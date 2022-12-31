Şehir Tiyatroları Buluşması 4 bin tiyatroseveri ağırladı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) düzenlediği “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması” sona erdi. “Yaşayan yerli yazarlar” temasıyla 11-29 Aralık tarihlerinde yapılan etkinliğe İzmirli tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. İzmir, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Mersin büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının sahnelediği 12 oyunu, 4 bin tiyatrosever takip etti. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta yapılan gösterimler için biletler günler öncesinden tükenmişti.

“ORTAK ÇALIŞMALARA DOĞRU YOL ALACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması ile ilgili konuşan İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, tiyatro kurumları arasındaki ilişkileri geliştirmek adına atılan bu adımın değerli olduğunu belirterek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür ve sanat odağına dönüştürme vizyonu ve bu anlayışı eyleme dönüştüren desteğiyle son derece keyifli bir ‘buluşma’ gerçekleştirdik. 10 ayrı kentimizdeki kardeş sanat kurumlarının ürünlerini sergiledikleri rengârenk bir yelpaze oluştu. Sahnemiz üç hafta boyunca farklı yorumlar, duruşlar, bakışlar, dokular, tınılar ve renklerle aydınlandı. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları’ndaki dostlarımızla tanışmak, görüş alışverişinde bulunmak, ilişkilerimizi geliştirmek bizim için değer taşıyor. Giderek ülkemizde sanat alanlarına katkıda bulunacak ortak çalışmalara doğru yol almayı umuyoruz” dedi.