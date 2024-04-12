Şehirlerarası hırsızlık pes dedirtti!

Hırsızlık yapmak için Eskişehir’den Bursa’ya gelen 2 şüpheli kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:53
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. evine girdiğinde dağınık olduğunu ve bir miktar bıraktığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü.

Ev sahibinin başvurusuyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 37 suç kaydı bulunan Esra A. (25) ve Emine D. (20) olduğu belirlendi.

ARACA BİNEREK UZAKLAŞIYORLAR

Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’ne geldiklerini kaydedildi.

Bursa’ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi’nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede yakalandı.

Sorgusu tamamlanan iki hırsız adliyeye sevk edildi.


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