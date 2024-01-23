Şehit ailelerine kredi ayıbı
CHP’li Murat Emir, TOKİ’nin şehit aileleri için sağladığı faizsiz konut kredisine ilişkin sorunları TBMM gündemine taşıdı.
Emir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
Kredi tutarının enflasyon karşısında yıldan yıla eridiğine dikkat çeken Emir,kredi tutarının 2023’te 652 bin liraya yükseldiğini ancak artık ev almak için milyonlarca lira para ödemek gerektiğini söyleyen Emir, “İktidar sorunu görmezden geliyor ancak vatandaş artık başını sokacak ev dahi alamıyor” dedi. Emir, “Şehit yakınlarına verilen faizsiz kredi miktarında artış olacak mı?” sorusunu yöneltti.
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