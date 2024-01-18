Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası: Zülal Kalkandelen konuşacak

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası'nda konuşacak. Bu haftada Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy anılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:49
Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası: Zülal Kalkandelen konuşacak
Abone Ol google-news
Player Alanı

Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen, Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası kapsamında 24 Ocak 2024 Çarşamba günü, Berlin Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuşacak.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun bombalı bir suikastle öldürüldüğü günün 31. yıldönümünde ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un suikast sonucu katledilişinin 34. yıldönümünde yapılacak etkinlik, Türk-Alman İşverenler Birliği’nin (TDU) merkezinde gerçekleştirilecek.


Zülal Kalkandelen Uğur Mumcu etkinlik ADD

İlgili Haberler

Remembering Uğur Mumcu: A Beacon of Turkish Journalism

Remembering Uğur Mumcu: A Beacon of Turkish Journalism
Dikili’de Uğur Mumcu unutulmadı

Dikili’de Uğur Mumcu unutulmadı
CHP'li Kılıç, Uğur Mumcu cinayetini sordu: Bombacı Oğuz Demir nerede?

CHP'li Kılıç, Uğur Mumcu cinayetini sordu: Bombacı Oğuz Demir nerede?

En Çok Okunan Haberler