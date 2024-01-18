Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası: Zülal Kalkandelen konuşacak
Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası'nda konuşacak. Bu haftada Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy anılacak.
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Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen, Demokrasi ve Devrim Şehitleri Haftası kapsamında 24 Ocak 2024 Çarşamba günü, Berlin Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuşacak.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun bombalı bir suikastle öldürüldüğü günün 31. yıldönümünde ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un suikast sonucu katledilişinin 34. yıldönümünde yapılacak etkinlik, Türk-Alman İşverenler Birliği’nin (TDU) merkezinde gerçekleştirilecek.
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