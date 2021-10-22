Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa aldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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