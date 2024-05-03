Şehit astsubay başçavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:26

Güncelleme: 03.05.2024 - 15:27

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023'te Pasinler ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etti.

Arbede sırasında Yaşar, atılan kaldırım taşının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşar'ın sol gözü görmeyi yetisini kaybetti ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar oluştu.

Beynin su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 10 ay sonra 2 Mayıs sabahı şehit oldu.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenazesi, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Şehit Yaşar için Akbez Halil İbrahim Camisi'nde cuma namazının ardından tören yapıldı.

Törene protokol, askeri erkan, şehidin annesi Meryem Yaşar (65), babası Cemal Yaşar (70), eşi Nebahat Yaşar ile çocukları Merve (18), Metin (14) ve Emline Nisa Yaşar (9) katıldı. Şehit Mustafa Yaşar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kılıçdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.